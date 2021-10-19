Казахстанские дилеры испытывают сильные перебои поставок российских автомобилей

Казахстанские дилеры испытывают сильные перебои поставок автомобилей из России. В скором времени китайские бренды вытеснят российских производителей в Казахстане, сообщает сегодня, 19 октября, nv.kz со ссылкой на gazeta.ru.

По мнению экспертов, пока российские предприятия пытаются удовлетворить внутренний спрос, они рискуют отдать значительную долю на одном из наиболее перспективных экспортных направлений в СНГ Китаю. Автобизнес и автомобилисты Казахстана столкнулись с серьезным дефицитом новых автомобилей, поставляемых из России. По словам дилеров, сейчас количество машин российского производства исчисляется штуками.

«Если поторопитесь, то успеете взять, потом придется покупать только под заказ. В лучшем случае автомобили придут ближе к концу января», — сообщил представитель одного из казахстанских автосалонов.

Речь идет о производимых в России автомобилях Renault.

Похожая картина наблюдается и c поставляемыми с завода под Санкт-Петербургом автомобилей марки Hyundai. В российском представительстве компании косвенно подтвердили снижение отгрузок автомобилей в Казахстан, сообщив, что «ожидают сокращения поставок автомобилей на экспорт».

«Мы не комментируем планы по взаимоотношению с коммерческими партнерами», — заявил по этому поводу официальный представитель «АвтоВАЗа» Сергей Ильинский.

В российских офисах Nissan, «УАЗ» и «КамАЗ», которые также экспортируют автомобили в Казахстан, отметили, что не планируют корректировать программы поставок машин на рынки СНГ. Помимо этого, Казахстан полностью лишился дистрибуции Skoda. Для местного рынка машины этой марки производились в Усть-Каменогорске на заводе «Азия Авто», который остановил свою деятельность в 2019 году. Ранее на этом же предприятии прекратилось производство автомобилей Lada.

Падение поставок новых автомобилей из России, прежде всего, связывают с бюджетным сегментом. Особенно заметно это ощущается после остановки сборки автомобилей Lada. Реализация продукции «АвтоВАЗ» с начала года снизилась на 58%, до 5,5 тысяч машин.

«Если раньше Lada занимала около 20% рынка и была лидером, то по итогам 9 месяцев первое место занял Chevrolet с моделями, которые собираются в Узбекистане», — рассказал заместитель председателя правления ассоциации «КазАвтоПром» Артур Мискарян.

Поставки машин по ранее подписанным контрактам с казахстанскими дилерами уже закончились или прекратятся в скором времени. Новые будут заключаться уже с учетом нынешних реалий дефицита машин, считают эксперты.

Между тем отмечается, что хотя рынок Казахстана и небольшой, он является одним из самых перспективных в СНГ. Снижение поставок может сказаться на дальнейшем позиционировании автомобильных компаний.

«Уменьшив по тем или иным причинам отгрузку машин местным дилерам, российские заводы потеряют определенную долю на казахстанском рынке. Ее займут компании, у которых нет особых проблем с производством автомобилей из-за нехватки комплектующих. Речь идет, в первую очередь, о китайских брендах», — считает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

Фото: kursiv.kz