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Вчера, в 11:14

Казахстанская Жилищная Компания приостанавливает выдачу займов по ипотечной программе «Орда»

Казахстанская Жилищная Компания приостанавливает выдачу займов по ипотечной программе «Орда»

С 1 октября 2021 г. финансирование проектов в рамках собственной ипотечной программы кредитования «Орда» будет приостановлено до конца 2021 года.

С 1 октября 2021 г. финансирование проектов в рамках собственной ипотечной программы кредитования «Орда» будет приостановлено до конца 2021 года, сообщает пресс-служба Казахстанской Жилищной Компании.

Заявки, поступившие на рассмотрение до 1 октября 2021 года, будут рассмотрены в порядке, предусмотренном внутренними документами Компании.

Ежегодное плановое финансирование программы «Орда» составляет 13,8 млрд тенге и осуществляется за счет собственных средств АО «Казахстанская Жилищная Компания». По состоянию на 1 сентября 2021 года плановые показатели были превышены на 4,1 млрд тенге. В этой связи, Компания прекращает прием заявок от физических лиц. 

Ипотечная программа кредитования «Орда» запущена в октябре 2018 года и предусматривает выдачу ипотечных займов для приобретения жилья на первичном и вторичном рынках со ставкой 12 % годовых (при полном подтверждении дохода) и 14% (при частичном подтверждении дохода) сроком до 20 лет с первоначальным взносом в размере от 30% от стоимости жилья или возможностью замены первоначального взноса дополнительным залогом. Сумма займа составляет от 1 до 65 млн тенге для городов Алматы и Нур-Султан, от 1 до 45 млн для других регионов Казахстана. 

Прием заявок и дальнейшее обслуживнаие займов осуществляется через банки-партнеры – АО «Евразийский банк», АО «First Heartland Jýsan Bank», АО «Банк ЦентрКредит». 

За период с октября 2018 года по 1 сентября 2021 года по программе «Орда» было получено  5 271 заявка на сумму более 70 млрд тенге. Из них одобрено 3 838 заявок на сумму 49,4 млрд тенге. 

Фото: kn.kz

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