Казахстанская компания стала владельцем 100% акций Азиатско-Тихоокеанского банка

Казахстанская компания ТОО Pioneer Capital Invest стала владельцем 100% акций Азиатско-Тихоокеанского банка, который находился на санации у Банка России с апреля 2018 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

"Банком России и ТОО Pioneer Capital Invest, победителем состоявшихся 17.09.2021 торгов, подписан договор купли-продажи 100% акций "Азиатско-Тихоокеанский банк" (АО)", - отмечается в сообщении.

В рамках сделки Банк России получил 14 млрд рублей. Также регулятор до 30 ноября 2021 года ожидает от нового собственника банка перечисления части чистой прибыли АТБ за девять месяцев 2021 года.

В сообщении ЦБ подчеркивается, что акции АТБ были переданы новому собственнику - ТОО Pioneer Capital Invest - сегодня, 5 октября 2021 года. Дальнейшие корпоративные решения и стратегия развития банка будут определяться новым владельцем.

О банке

Банк России в апреле 2018 года начал санацию АТБ через УК ФКБС. Осенью того же года ЦБ приобрел допэмиссию банка и стал владельцем свыше 99,9% его акций. Первый аукцион по продаже Азиатско-Тихоокеанского банка в 2019 году был признан несостоявшимся, так как ни один из участников, допущенных к аукциону, не принял участие в торгах. В 2020 году ЦБ перенес планируемую продажу АТБ на 2021-2022 годы из-за неуверенности потенциальных покупателях в условиях пандемии коронавируса.

Новый владелец

17 сентября 2021 года стало известно, что в торгах по продаже 100% акций АТБ победил казахстанская компания ТОО Pioneer Capital Invest. Она предложила наибольшую цену - 14 млрд рублей. В торгах также участвовали Промсвязьбанк и Совкомбанк.

Фото: ria.ru