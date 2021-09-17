Казахстанская компания приобрела Азиатско-Тихоокеанский банк за 14 млрд рублей

Азиатско-Тихоокеанский банк приобрел казахстанский инвестор, сообщила журналистам в кулуарах Международного банковского форума "Банки России - XXI век" глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.

Победителем по результатам торгов определено ТОО Pioneer Capital Invest, предложившее наибольшую цену в размере 14 млрд рублей, следует из сообщения ЦБ о результатах торгов.

"У нас сегодня состоялся аукцион по продаже АТБ. Его купил иностранный инвестор с казахским капиталом по хорошей цене", - сказала она.

В торгах приняли участие трое из четверых приглашенных Банком России участников: Промсвязьбанк, Совкомбанк, ТОО Pioneer Capital Invest. Четвертый приглашенный инвестор отказался от участия в торгах, уточняется в сообщении регулятора.

В соответствии с условиями торгов, переход права собственности к ТОО Pioneer Capital Invest ожидается до 1 ноября 2021 года. Кроме того, в соответствии с условиями договора купли-продажи акций АТБ, победитель аукциона до 30 ноября также перечислит Банку России часть чистой прибыли купленного банка за девять месяцев 2021 года.

О банке

Азиатско-Тихоокеанский Банк — один из крупнейших банков Дальнего Востока и Сибири с мультирегиональной сетью. Работает на российском рынке с 1992 года.

Собственный капитал банка составляет 16 млрд рублей.

В 2020 году ЦБ перенес планируемую продажу АТБ на 2021-2022 годы из-за неуверенности потенциальных покупателях в условиях пандемии коронавируса.

Банк России в апреле 2018 года начал санацию АТБ через УК ФКБС. Осенью того же года ЦБ приобрел допэмиссию банка и стал владельцем свыше 99,9% его акций.

Фото: ria.ru