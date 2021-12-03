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В прошлую пятницу, в 3:03

Казахстанская компания по оценке рисков аудита заняла первое место на международном конкурсе

Казахстанская компания по оценке рисков аудита заняла первое место на международном конкурсе

Проект по разработке систем оценки рисков занял первое место на международном состязании World Commerce & Contracting Innovation & Excellence Awards.

Проект по разработке систем оценки рисков, созданный для органов внутреннего аудита Казахстана, занял первое место на международном состязании World Commerce & Contracting Innovation & Excellence Awards, сообщает пресс-служба Минфин РК.

Лидерство компании было признано в номинации “Операционные улучшения”. В финале они конкурировали с Shell и Офисом госзакупок правительства Великобритании.

На сегодня Комитет внутреннего государственного аудита МФ РК активно использует аналитический инструмент Datanomix.

Напомним, команда Datanomix проанализировала лучшие мировые практики оценки индикаторов риска, адаптировала их к системе госзакупок Казахстана и сформировала 43 риска на всех этапах от планирования до исполнения контракта в соответствии с практикой правоохранительных органов.  

Одним из примеров является завышение цен при закупках из одного источника. Алгоритмы Datanomix анализируют среднюю цену на каждый конкретный продукт в течение года и выявляют ценовые аномалии. Эти аномалии анализируются аудиторами, и при необходимости принимаются меры по корректировке цены и изменению метода закупок на конкурентный.

Фото: пресс-служба Министерства финансов РК

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