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Вчера, в 7:14

Казахстанская федерация футбола отказалась от государственного и квазигосударственного финансирования

Казахстанская федерация футбола отказалась от государственного и квазигосударственного финансирования

C 2022 года Казахстанская федерация футбола приняла решение – отказаться от финансирования за счёт государственных и квазигосударственных структур.

C 2022 года Казахстанская федерация футбола приняла решение – отказаться от финансирования за счёт государственных и квазигосударственных структур. Об этом сообщил Генеральный секретарь Казахстанской федерации футбола Азамат Айтхожин.

"Прежде всего, хочется попросить прощения у отечественных болельщиков за неудачу в игре с Францией. Каждое поражение мы переживаем внутри себя. Добавлю, что из-за потерь большой группы ведущих футболистов сыграть оптимальным составом в Париже мы, к сожалению, не смогли. На сегодняшний день стоит констатировать, что у нас нет резерва национальной команды. Те игроки, которые заменили лидеров команды, не готовы ещё играть на международном уровне. 

Что касается критики общественности, то скажу открыто: в уходящем и предыдущем годах Казахстанская федерация футбола получила из государственного бюджета по 200 миллионов тенге, которые были направлены на подготовку и организацию сборов для различных сборных к международным соревнованиям – юношеские (U17, U19), молодёжная U21, Blind-Football (футбол для незрячих), женские, национальная, пляжная, а также футзальная сборные. О каких миллиардах идёт речь?",  - сказал Айтхожин.

Также Айтхожин сообщил, что с будущего года Казахстанская федерация футбола приняла решение – отказаться от финансирования за счёт государственных и квазигосударственных структур. Финансироваться организация будет за счёт поступлений средств УЕФА, а также привлечения спонсорских денег. 

Фото: kff.kz

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