  1. Главная
  2. Новости
Во вторник, в 8:46

Казахстана с мая 2020 года исполнил обязательств ОПЕК+ на 95%

Казахстана с мая 2020 года исполнил обязательств ОПЕК+ на 95%

Казахстан в рамках соглашения ОПЕК+ по ограничению добычи нефти в период с мая прошлого года по октябрь нынешнего исполнил свои обязательства на 95%.

Казахстан в рамках соглашения ОПЕК+ по ограничению добычи нефти в период с мая прошлого года по октябрь нынешнего исполнил свои обязательства на 95%. Об этом сообщила во вторник пресс-служба министерства энергетики республики.

"За весь период действия соглашения с мая 2020 года по октябрь 2021 года исполнение обязательств составило 95%. Квота ОПЕК+ для Казахстана в октябре установлена в объеме 1,524 млн баррелей в сутки, в октябре было добыто 1,599 млн баррелей в сутки", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба ведомства сообщила, что Казахстан продолжит увеличение добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+.

Обязательства Казахстана в рамках соглашения ОПЕК+ по добыче в апреле составили 1,457 млн баррелей в сутки, или минус 15% от базового уровня в 1,709 млн баррелей в сутки в ноябре 2018 года. Согласно договоренностям ОПЕК+, республика продолжила увеличение добычи нефти в соответствии с соглашением в мае, июне, июле, августе и сентябре. Квота для Казахстана в рамках ОПЕК+ в октябре составила 1,524 млн баррелей в сутки, в ноябре она достигла 1,540 млн, на декабрь этот показатель установлен в объеме 1,556 млн баррелей в сутки.

Фото: neftegaz.ru

Поделиться
КазахстанМинистерство энергетики РК
Мнение экспертов
Борис Берг17.09.2021Где в Казахстане в сентябре 2021 года взять кредит наличными без залога. Ставки и условия.Арман Ахметжанов12.08.2021Что такое Poly Network и как хакерам удалось похитить 613 млн долларовЭрик Фомичев09.08.2021Будет ли Bitcoin стоить 100 тысяч долларов до конца 2021 года?Рауан Жунусов09.08.2021Как не попасться на удочку фишинга. Избегайте самого распространенного вида мошенничества в интернете.
Подбор ипотекиВ течение нескольких секунд рассчитайте общую сумму выплат, размер ежемесячного платежа, сумму переплаты по ипотечному кредиту
Полезные статьи
В понедельник, в 17:52Как поступить, если денег нет, но есть кредиты
В прошлое воскресенье, в 14:01Какие законы есть в Казахстане для защиты заемщиков?
18.11.2021В чём состоят главные отличия между займом, кредитом и ссудой
18.11.2021Обзор: кредиты наличными без залога в Казахстане на ноябрь 2021 года. Ставки и условия
Новостная лента
Все новости