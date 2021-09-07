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07.09.2021

Казахстан запустит рейсы в Казань

Казахстан запустит рейсы в Казань

с 22 сентября 2021 года авиакомпания «Qazaq Air» планирует начать полеты по маршруту Актобе – Казань с частотой 1 раз в неделю.

31 августа 2021 года на очередное заседание Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахста был вынесен вопрос увеличения рейсов между Казахстаном и Россией.

Так, с 22 сентября 2021 года авиакомпания «Qazaq Air» планирует начать полеты по маршруту Актобе – Казань с частотой 1 раз в неделю.

Дальнейшее увеличение рейсов в Россию будет зависеть от эпидемиологической ситуации, решений Межведомственной комиссии и решений соответствующих государственных органов РФ.

Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно – эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайте авиакомпании.

Фото: abilet.kz

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РоссияМинистерство индустрии и инфраструктурного развития РККазахстан
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