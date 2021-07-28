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28.07.2021

Казахстан запустил вакцинный завод в Жамбылской области

Казахстан запустил вакцинный завод в Жамбылской области. Уже на сегодня выпущена первая серия вакцины QazVac. 

Об этом сообщил министр здравоохранения Алексей Цой.  

«Завод запущен. Он получил сертификат GMP, и сейчас на этом заводе выпущена уже производственная серия. Первая партия в объеме 600 тысяч доз», - сказал он на брифинге в СЦК. 

Как сообщалось ранее, вакцина из-за отсутствия промплощадки производилась силами НИИ проблем биологической безопасности в объеме 50 тыс доз. Рассматривался вопрос о ее розливе в Турции. Но пока конкретных договоренностей по этому поводу не было.  Казахстанский препарат также в качестве гуманитарной помощи в июле поставили в Кыргызстан, 25 тысяч доз.

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