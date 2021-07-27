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27.07.2021

Казахстан вошел в топ стран по числу ежедневных заражений коронавирусом

Казахстан оказался на седьмом месте в рейтинге стран с самым высоким числом ежесуточных заражений на 100 тыс. человек, передает inbusiness.kz. 

Об этом свидетельствует инфографика с сайта informationisbeautiful.net. Она основана на данных Университета Джонса Хопкинса.  

На первом месте в этом антирейтинге – Куба. Также плохо обстоят дела в Малайзии, Великобритании, Франции.  

По числу ежедневно регистрируемых случаев коронавируса Казахстан занял 20-е место.  

По уровню смертности наша страна тоже попала в антирейтинг. Казахстан занимает 17-е место среди стран с самой высокой ежедневной смертностью за последние 7 дней на 100 тыс. человек. 
 

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