Казахстан в 2019 году заработал на транзитных перевозках свыше 450 млрд. тенге

Транзитный потенциал Казахстана растет из года в год. Так, по итогам прошлого года объем транзитных грузов перевезенных через Казахстан составил 19,4 млн. тонн. В том числе, объем транзитных перевозок железнодорожным транспортом составил 17,5 млн. тонн. В данном случае, основными странами назначения являются страны Центральной Азии – 75,6% или 11,5 млн. тонн. В частности, Узбекистан – 7,1 млн. тонн, Кыргызстан – 2,26 млн. тонн, Таджикистан – 1,2 млн. тонн и Афганистан – 0,26 млн. тонн, в то время как на Россию приходится 2,8%, Китай – 13,8% и страны ЕС – 7,1%.

Говоря же о перевозимых продукциях ЖД транспортом, то первое место с 18,5% занимает нефть. Затем идут черные металлы 10,7%, химикаты и сода 6,8%, химические и минеральные удобрения 2,2%, зерно 1,7%, а также прочие грузы 55,6%.

Объем транзитных перевозок автомобильным видом транспорта составил 1,93 млн. тонн. Основные направления автоперевозок выглядели следующим образом: из Китая в страны Европейского Союза – 14 тыс. тонн, в страны Центральной Азии 779 тыс. тонн, в Россию доставлено 61,7 тыс. тонн грузов. Из стран Центральной Азии в Европейский Союз 106,5 тыс. тонн, в Россию 396 тыс. тонн, в Китай 5,4 тыс. тонн. Из России в страны Центральной Азии доставлено 9,7 тыс. тонн грузов, из стран Европейского Союза в Центральную Азию 567 тыс. тонн, в Китай 2,7 тыс. тонн грузов.

Автотранспортом в основном перевозили машины, различные механизмы, оборудование и аппаратуру. В том числе электронного оборудования – 20,1%, продукты растительного происхождения – 17,3%, товары народного потребления-15%, исходные материалы, ткани, текстильные материалы и изделия из них – 11,5%, а также прочее – 8,6%.

Также, по итогам 2019 года, общий объем транзитных перевозок контейнеров через территорию Казахстана вырос на 23% и составил 664 тыс. контейнеров. Из них количество контейнеров в направлении Китай–Европа–Китай увеличилось на 11% и составило 347 тысяч контейнеров.

Таким образом, Казахстан в 2019 году заработал на транзитных перевозках свыше 450 млрд. тенге.