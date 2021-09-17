Казахстан стал тратить больше на социальную помощь и социальное обеспечение

За январь–июль 2021 года расходы государственного бюджета на социальную помощь и социальное обеспечение составили 2,3 трлн тг — на 7,8% больше, чем годом ранее. Такие данные приводит аналитический портал finprom.kz.

Для сравнения: в аналогичном периоде прошлого года расходы составляли 2,2 трлн тг, плюс 14,2% за год.

Расходы республиканского бюджета на соцпомощь и соцобеспечение в текущем году составили почти 2,3 трлн тг (плюс 2,4% за год), расходы местных бюджетов — 215,7 млрд тг (плюс 9,6%).

В региональном разрезе наибольшие расходы в секторе отмечены в бюджетах Туркестанской (26,5 млрд тг, на 6,1% больше, чем годом ранее) и Алматинской (21,8 млрд тг, плюс 9,7%) областей, а также Шымкента (19,8 млрд тг, плюс 56,2%).

Наибольший годовой рост объёма выделенных средств был зафиксирован в Шымкенте, наибольшее сокращение наблюдалось в Восточно-Казахстанской области (на 6,3%, до 17,1 млрд тг).

За январь–июль 2021 года исполнение не секвестрируемых (то есть не подлежащих сокращению) программ республиканского бюджета составило 362,4 млрд тг — сразу на 80,1% меньше, чем годом ранее.

Такое сокращение объясняется прекращением выплат солидарных пенсий и базовых пенсионных выплат из республиканского бюджета, на эти две статьи расходов за семь месяцев 2020 года приходилось 80,8% всех средств.

В текущем году больше всего средств было потрачено на государственное базовое социальное пособие по инвалидности: 182,8 млрд тг — на 6,4% больше, чем годом ранее. Немалую долю составили также затраты на государственное базовое социальное пособие по случаю потери кормильца (48,3 млрд тг, плюс 9,6%) и государственные пособия родителям и опекунам, воспитывающим детей-инвалидов (32,2 млрд тг, плюс 10,8%).

Сократились выплаты государственных пособий по уходу за ребёнком до одного года, государственные специальные пособия, выплаты обязательств по государственной гарантии сохранности обязательных пенсионных взносов и обязательных профессиональных пенсионных взносов в Едином накопительном пенсионном фонде, а также единовременные государственные денежные компенсации гражданам, пострадавшим вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне.

Пособия и выплаты в стране будут зачислять на социальный кошелёк, сообщает zakon.kz. Постановлением Правительства РК от 8 сентября 2021 года утверждены Правила и особенности зачисления, учёта и использования пособий и социальных выплат за счёт средств государственного бюджета или средств Государственного фонда социального страхования, перечисляемых в виде электронных денег, а также мониторинга использования адресной социальной помощи.

Фото: ria82.ru