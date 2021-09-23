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В четверг, в 11:57

Казахстан стал победителем Всемирного конкурса по проектному управлению

Казахстан стал победителем Всемирного конкурса по проектному управлению

Республика Казахстан стала обладателем золотой номинации на Всемирном конкурсе IPMA «Global Project Excellence Awards» в категории «Социальное/региональное развития/общественные услуги».

Республика Казахстан стала обладателем золотой номинации на Всемирном конкурсе IPMA «Global Project Excellence Awards» в категории «Социальное/региональное развития/общественные услуги», сообщает пресс-служба МНЭ РК.

На конкурсе Казахстаном был представлен проект «Проведение первого Национального конкурса и Форума по совершенствованию проектного менеджмента в государственном управлении «Qazaqstan PM Awards – 2020».

Высокая награда на международном уровне – это признание мировым проектным сообществом предпринимаемых шагов по внедрению в Казахстане проектного управления, соответствие их международным стандартам и повышение имиджа.

Как известно, Project Excellence Award – ежегодный конкурс, проводимый Международной Ассоциацией управления проектами (IPMA), в котором принимают участие организации со всего мира, реализующие проекты в различных отраслях. IPMA объединяет специалистов в области проектного управления из более 70 стран мира, включая  страны Европы, Азии, Африки, Ближнего Востока, Северной и Южной Америки, также Австралию.

Также в номинации «Лучший проект центрального госоргана» 1 место занял Верховный Суд Республики Казахстан («Мінсіз судья»).

В номинации «Лучший проект местного исполнительного органа» 1 место присуждено акимату города Шымкент («VR-ролик цитадели»).

В номинации  «Лучший проектный менеджер центрального госоргана» 1 место присвоено Байтусуповой Сауле из Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

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КазахстанМинистерство экономики РК
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