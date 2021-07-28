Казахстан стал лидером по объемам инвестиций в ВЭК в ЦА в 2020 году. Также в докладе говорится, что Казахстан также реализует наибольшее количество проектов в ВЭК, а именно 39 проектов на общую сумму $2,7 млрд.

Казахстан в 2020 году больше всех инвестировал в водно-энергетический комплекс Центральной Азии (ВЭК ЦА), вложив $2,783 млрд или 1,6% ВВП страны, говорится в докладе Евразийского банка развития (ЕАБР) об инвестициях в ВЭК ЦА. "Инвестиции в ВЭК ЦА сконцентрированы преимущественно в сегменте "снабжение электроэнергией". По итогам 2020 года они составили порядка $3,4 млрд. В сегменте "водоснабжение" – $1,4 млрд. Основные инвестиции в ВЭК ЦА осуществляют Казахстан ($2,783 млрд, или 1,6% ВВП) и Узбекистан (1,377 млрд долл., или 2,4% ВВП)", - говорится в докладе, распространенном в среду, передает inbusiness.kz со ссылкой на Интерфакс. Также в докладе говорится, что Казахстан также реализует наибольшее количество проектов в ВЭК, а именно 39 проектов на общую сумму $2,7 млрд. На сегодня страны Центральной Азии реализует 104 проекта в ВЭК на общую сумму $10,2 млрд, из них ЕБРР финансирует 32,7% от всех проектов (на сумму $3,3 млрд), Всемирный банк – 29,6% (на сумму $3 млрд), Азиатский банк развития – 26,2% (на сумму $2,6 млрд), оставшиеся приходятся на Евразийский банк развития, Евразийский фонд стабилизации и развития, Европейский инвестиционный банк и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций. Объем инвестиционных проектов в энергетическом сегменте ВЭК ЦА, по данным ЕАБР, оценивается в $52,8 млрд, большая часть приходится на сегмент генерации - $45,4 млрд, а на электросетевой комплекс – $7,4 млрд.

Казахстан, по данным ЕАБР, активно развивает возобновляемые источники электроэнергии и инвестировал на это $3,3 млрд, на проекты строительства солнечных электростанций - $1,2 млрд, а на строительство ветровых - $323,1 млн. В докладе также говорится, что страны ЦА испытывали недостаток воды в прошлом году. "Сокращение объемов водообеспечения до 1,4 тыс. куб. м. на человека в год при критичном пороге в 1,7 тыс. куб.м. для стран бассейна Аральского моря и переход в категорию "недостаточно обеспеченных" стран (критерии Falkenmark and Widsrand)», - приводятся данные в докладе. Несмотря на это все страны ЦА предполагают дальнейший рост использования водных ресурсов на цели орошения и гидроэнергетики. В следствии, потребности в инвестициях составляют на данный момент порядка $8,7 млрд на период с 2021 по 2030 году, говорится в докладе. Специалисты ЕАБР прогнозируют, что с 2021 по 2025 года Казахстан инвестирует $2,140 млрд в водное хозяйство ЦА, в среднем $530 млн в год. Поясняется, что вопрос ВЭК ЦА стоит остро с момента распада Советского союза. По оценкам специалистов ежегодный ущерб от неэффективного использования ресурсов ВЭК ЦА составляет порядка $1,3 – $4,5 млрд.

"Таким образом, ежегодная оценка потерь достигает 1,5% регионального ВВП ЦА. Около 40% приходится на водное хозяйство, 60% на электроэнергетику. Устранение потерь даст региону $22 млрд к 2025 году", - поясняется в докладе.