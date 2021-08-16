Казахстан сократил добычу нефти

В Казахстане в январе-июле 2021 года добыто 42,457 млн тонн сырой нефти и 7,22 млн тонн газоконденсата, что соответственно на 3,5% и на 4,3% меньше по сравнению с январем-июлем 2020 года.

Об этом сообщает бюро национальной статистики агентства по стратегическому планированию и реформам.

Добыча газа природного в газообразном состоянии составила 13,05 млрд кубометров (меньше на 5,7%).

Добыча нефтяного попутного газа в отчетном периоде составила 18,829 млрд кубометров (меньше на 4,3%).