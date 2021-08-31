Казахстан считает принятые меры в рамках ОПЕК+ достаточными для стабилизации рынка

Казахстан считает уже принятые меры в рамках ОПЕК+ достаточными для стабилизации рынка нефти, тем не менее участники соглашения планируют завтра обсудить "отдельные моменты" корректировки сделки, но решение должно быть принято коллегиально. Об этом на полях Нефтегазохимического форума в Казани корреспонденту ТАСС сообщил министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев.

"На сегодняшний день принятые обязательства позволяют сбалансировать спрос и предложение. Но вместе с тем отдельные моменты мы планируем обсудить на завтрашнем заседании ОПЕК+. Вопрос необходимости изменения параметров соглашения о добыче нефти ОПЕК+ должен приниматься коллегиально", - сказал он.

Страны ОПЕК+ в середине июля после продолжительных дискуссий все-таки приняли решение ослабить ограничения по добыче. До конца этого года они вернут на рынок 2 млн б/с, начиная с августа. Таким образом, к концу 2021 года они будут сокращать добычу уже только на 3,7 млн б/c, а к сентябрю 2022 года планируют и вовсе достичь докризисного уровня добычи. Кроме того, участники соглашения договорились продлить его действие до конца 2022 года.

Участвующие в соглашении о сокращении добычи нефти страны ОПЕК+ могут пересмотреть 1 сентября нынешние условия сделки и отказаться от ранее согласованного увеличения добычи в течение следующих нескольких месяцев на 400 тыс. баррелей в сутки. Об этом заявил министр нефти и высшего образования Кувейта Мухаммед Абдель Латиф аль-Фарес в интервью агентству Reuters.

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