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Вчера, в 6:05

Казахстан рассматривает возможность участия России в газификации северных и восточных регионов

Казахстан рассматривает возможность участия России в газификации северных и восточных регионов

Власти Казахстана рассматривают два варианта газификации городов на севере и востоке страны, один из них предполагает строительство магистральных газопроводов из России.

Правительство Казахстана рассматривает два варианта газификации городов на севере и востоке страны, один из них предполагает строительство магистральных газопроводов из России. Об этом в четверг сообщил министр энергетики Казахстана Магзум Мирзагалиев на заседании правительства.

"На сегодняшний день не газифицированы города Петропавловск, Кокшетау, Усть-Каменогорск, Семей, Павлодар. Вместе с тем имеются следующие варианты газификации данных городов: продолжение магистрального газопровода "Сарыарка" или строительство магистральных газопроводов из Российской Федерации", - рассказал Мирзагалиев.

По его словам, до конца года "Газпром" и "Казтрансгаз" проведут расчеты по газификации северных и восточных регионов и будет выработан приемлемый вариант.

"В рамках проекта магистрального газопровода "Сарыарка" на сегодня местными исполнительными органами ведется строительство газораспределительных сетей. Завершение строительства позволит обеспечить газом порядка 70 тыс. домов, ранее отапливаемых на угле, в городах Нур-Султан, Караганда, Темиртау, Жезказган", - пояснил министр энергетики.

Он отметил, что на сегодня доля газификации страны составляет 54,3%. К 2025 году этот показатель намерены довести до 60%.

Фото: janalyq.kz

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