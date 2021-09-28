Казахстан призывает бизнесменов Саудовской Аравии к участие в совместных проектах

Вчера на Казахстанско-Cаудовском Инвестиционном форуме в Нур-Султане министр торговли и интеграции Бахыт Султанов призвал бизнес Саудовской Аравии участовать в совместных проектах. Об этом сообщили в пресс-службе Минторговли РК.

Министр отметил, что Королевство Саудовская Аравия является важным партнёром Казахстана на Ближнем Востоке. «Прочную основу современного взаимовыгодного и равноправного сотрудничества придают тесные контакты между главами наших государств. Между нашими странами налажен продуктивный диалог, как в двустороннем формате, так и в рамках многостороннего сотрудничества», - сказал Б.Султанов.

Он также сообщил, что у наших стран схожие планы по структурному изменению экономик: «Наши государственные программы – Программа развития Саудовской Аравии «Vision-2030» и Стратегия развития «Казахстан-2050» имеют одинаковые цели: диверсификация экономики, снижение зависимости от экспорта природных ресурсов и вхождение в ряды наиболее развитых стран мира».

Министр торговли и интеграции также рассказал, что у Казахстана и Саудовской Аравии есть потенциал нарастить сотрудничество по многим направлениям. Он отметил, что в настоящее время в Казахстане действует только 11 предприятий с участием саудовского капитала. В основном, они работают в оптовой и розничной торговле, информации и связи, и в операциях с недвижимым имуществом.

Выступая перед бизнес-лидерами КСА, Бахыт Султанов призвал «бизнес сообщество нашего братского народа к взаимовыгодному сотрудничеству по инвестиционным проектам, совместная реализация которых придаст новый импульс двусторонним экономическим отношениям». При этом он уточнил, что РК приветствует участие бизнеса Саудовской Аравии в проектах, направленных на развитие наукоемкого и экспортоориентированного производства.

Глава Минторга РК проинформировал саудовских предпринимателей о проектах создания сети приграничных индустриально торгово-логистических хабов, которые будут служить опорными точками Единой товаропроводящей системы ЕАЭС и стран Центральной Азии. А также о планах развития системы транспортных коридоров Юг-Север» и «Восток-Запад» и центров-контррегуляторах сухопутных грузоперевозок МЦТЭС «Центральная Азия», Сухой порт «Хоргос» и порт «Курык».

Мы предлагаем на их базе комплексно развивать кластеры межрегиональной и международной торговли, оказания логистических услуг в соответствии с лучшими международными практиками, формировать кластеры производства различных региональных продуктов, что обеспечит нам формирование устойчивых кооперационных связей на международном уровне, - отметил Султанов.

Фото: пресс-служба Минторговли РК