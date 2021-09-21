Казахстан получил собственный телефонный код – +997

Казахстан перейдёт на собственный телефонный код, сообщили в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, передает Informburo.kz.

Вместо телефонного кода +7, который также закреплён за Россией, Казахстан зарезервировал +997 в Бюро стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ), сообщили в ведомстве.

С операторами связи проработан План перехода на новый международный телефонный код на сетях связи РК.

"Раньше мы делили код +7 с Россией, теперь, когда вы позвоните из нашей страны за рубеж, будет высвечиваться "Казахстан". Полный переход на +997 даст нам возможность независимо распределять национальный ресурс нумерации и позволит расширить национальную систему по числу абонентов и услуг", – отметил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин.

Согласно регламентациям МСЭ, с администрацией связи России будет проработан вопрос выхода Казахстана из 7-зоны нумерации. После завершения этой процедуры МСЭ Казахстану будет присвоен код +997.

"По планам МЦРИАП Казахстан перейдёт на новый национальный код с января 2023 года. При этом с момента присвоения новый и старый код могут быть использованы параллельно в течение двух лет. Полный переход ожидается с 2025 года", – добавили в министерстве.

В ведомстве отметили, что сами номера казахстанских абонентов менять не придётся, только вместо +7 нужно будет набирать +997.

Фото: primeminister.kz