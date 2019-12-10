Казахстан поддержал дополнительное сокращение добычи нефти на 500 тыс.барр/сутки в рамках Соглашения ОПЕК+

6 декабря в г. Вена состоялась 7-я Конференция ОПЕК+, в рамках которой было принято решение о дополнительном сокращении нефти на 500 тыс.барр/сутки до конца первого квартала 2020 года. Казахстан поддержал данное решение, приняв на себя обязательства по дополнительному сокращению добычи нефти на 17 тыс.барр/сутки. Таким образом текущие обязательства Казахстана в рамках действующего соглашения, принятого в декабре 2018 года составляют 1,843 млн.барр/сутки.

Также в рамках мероприятия прошла церемония подписания Хартии о сотрудничестве между странами-членами ОПЕК и государствами, не входящими в ОПЕК, которая позволит институционализировать сотрудничество ОПЕК+. Хартия направлена на улучшение взаимодействия между странами ОПЕК+ на долгосрочный период, будет способствовать пониманию основ нефтяного рынка, эффективному взаимодействию между странами-производителями и потребителями нефти, а также укрепит роль нефти в меняющемся глобальном энергетическом балансе.

Напомним, ранее в июне т.г. документ был предварительно завизирован участниками Соглашения ОПЕК+ для проведения внутренних процедур по согласованию текста Хартии.

Казахстан ведет активное сотрудничество со странами ОПЕК+ и придерживается политики стабилизации мирового нефтяного рынка. По итогам 11 месяцев 2019 года Казахстан перевыполняет принятые на себя обязательства по сокращению добычи нефти, сократив добычу на 56 тыс.барр/сутки ниже необходимого уровня (1,86 тыс.барр./сутки).