Казахстан планирует увеличить добычу нефти в 2022 году до 87,9 млн тонн

Власти Казахстана планируют нарастить добычу нефти с 86 млн тонн в 2021 году до 87,9 млн тонн в 2022 году. Об этом сообщил во вторник на заседании правительства министр национальной экономики Казахстана Асет Иргалиев.

"Добыча нефти в 2022 году составит 87,9 млн тонн с увеличением в 2026 году до 107,4 млн тонн", - сказал он.

Добыча нефти в Казахстане в 2020 году достигла 85,7 млн тонн. В 2021 году в республике планируют добыть 86 млн тонн.

Кроме того, в правительстве рассчитывают, что реальный рост ВВП в 2022 году составит 3,9%.

"В качестве основы для бюджетного планирования предлагается использовать базовый сценарий. При данном сценарии в 2022 году реальный рост ВВП прогнозируется на уровне 3,9%. В 2026 году он ускорится до 5,2%", - отметил Иргалиев.

Правительство Казахстана в нынешнем году намерено обеспечить рост экономики на 3,5% - 4%.

"Среднегодовой рост ВВП при базовом сценарии составит 4,8%", - уточнил министр национальной экономики, представляя прогноз социально-экономического развития страны на 2022-2026 годы.

В 2020 году ВВП страны снизился на 2,6%. В 2019 году рост ВВП составил 4,5%.

Фото: inform.kz