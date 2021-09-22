Казахстан остается одним из ключевых потребителей узбекских овощей и фруктов

По данным узбекского Госкомстата, Россия и Казахстан в январе—августе остаются ключевыми потребителями овощей и фруктов из Узбекистана, сообщает сегодня, 22 сентября, портал nuz.uz.

Из предоставленной информации следует, что самым крупным импортером плодоовощей из Узбекистана является Россия. В январе—августе в Российскую Федерацию было отгружено 245,7 тыс. тонн сельскохозяйственной продукции на $ 175,2 млн. с удельным весом 31,9% в общем объеме экспорта.

Вторым крупным потребителем сельхозпродукции из Узбекистана является Казахстан, куда за семь месяцев было вывезено 437,5 тыс. тонн овощей и фруктов на $ 128,7 млн. с удельным весом 23,5% в общереспубликанском экспорте плодоовощей.

Анализ показывает, что на эти страны приходится свыше 55% общереспубликанского экспорта сельхозпродукции.

В пятерку основных экспортеров узбекских плодоовощей входят Киргизия и с недавнего времени Пакистан и Китай.

В Киргизию за восемь месяцев было отгружено 87,7 тысячи тонн витаминной продукции на $ 81,7 млн. с удельным весом 14,9%.

На четвертом месте Пакистан, куда отгружено 18,7 тыс. тонн овощей и фруктов на $ 38,1 млн. с удельным весом 7% в общереспубликанском экспорте.

Далее следует Китай — 38,7 тыс. тонн на $ 32 млн. с долей 5,8%.

Официальная статистика зафиксировала, что экспорт плодоовощной продукции продолжает буксовать. Его объем за январь—август составил 948,6 тыс. тонн и, в стоимостном выражении, превысил $ 548,6 млн. (темпы снижения, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, соответственно, составили 7,7%). Было экспортировано 579 тыс. тонн овощей на $ 244,8 млн., а также 198,4 тыс. тонн плодов и ягод на $ 195 млн.

В январе—августе 2021 года доля плодоовощной продукции в общем объеме экспорта составила 5,9%.

В январе—августе 2021 года общее количество субъектов-экспортеров составило 5 527, что обеспечило доведение объема экспорта без золота до $ 7 891,4 млн. (увеличение, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, составило 36%).

Фото: fergana.agency