Казахстан может перенаправить поставки углеводородов на КНР из-за налога ЕС

Казахстан может перенаправить экспорт углеводородов в направлении Китая и стран Юго-Восточной Азии после введения Евросоюзом углеродного налога. Об этом заявил в пятницу на брифинге вице-министр энергетики республики Жумабай Карагаев.

"Есть основания полагать, что последующее введение данного углеродного налога негативно отразится на нефтегазодобывающей сфере. Есть альтернативные маршруты поставок углеродного сырья [вместо стран ЕС] - Китай или страны Юго-Восточной Азии", - сказал он.

По его словам, на данный момент основной экспорт казахстанской нефти идет в страны ЕС.

Об углеродном налоге ЕС

Ранее Еврокомиссия (ЕК) предложила обширный план действий для полной ликвидации углеродных выбросов в ЕС к 2050 году, что потребует полной перестройки экономики Евросоюза. В частности, ЕК предложила ввести "климатические" таможенные пошлины на импорт в ЕС железа и стали (в том числе труб и рельсов), алюминия, цемента, удобрений и электроэнергии.

Согласно плану ЕК, с 2023 по 2025 годы будет действовать переходный период, когда импортеры должны будут ежеквартально сообщать о фактических выбросах, связанных с ввозимыми в ЕС товарами, и любых платежах за углеродные выбросы за рубежом. Платить таможенные пошлины компании начнут только с 2026 года, когда механизм трансграничного углеродного регулирования окончательно вступит в силу. Для этого импортеры будут покупать соответствующие углеродные сертификаты.