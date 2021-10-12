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12.10.2021

Казахстан и Словакия обсудили региональную безопасность

Казахстан и Словакия обсудили региональную безопасность

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и министр иностранных и европейских дел Словакии Иван Корчок провели переговоры о двустороннем сотрудничестве стран.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и министр иностранных и европейских дел Словакии Иван Корчок провели переговоры о двустороннем сотрудничестве стран. Об этом 11 октября сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

Сообщается, что в ходе встречи были обсуждены перспективы казахстанско-словацких отношений с акцентом на укрепление торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Также были рассмотрены вопросы обеспечения региональной безопасности в контексте стабилизации ситуации в Афганистане.

Приветствуя словацкого министра, Касым-Жомарт Токаев отметил большое значение его визита в Казахстан для придания импульса развитию двустороннего сотрудничества.

«Ваш визит совпал с важной датой в истории Казахстана. Через два месяца мы отметим 30-летнюю годовщину нашей Независимости. В следующем году Словакия отметит аналогичную веху в своей истории. В 2019 году мы открыли посольство в Братиславе, что в свою очередь демонстрирует нашу приверженность тесному сотрудничеству с вашей страной во многих направлениях», — сказал он.

Президент Казахстана также рассказал министру, как в Казахстане борются с Covid-19, а также о том, какие усилия принимает страна по стабилизации ситуации в Афганистане и оказанию гуманитарной помощи этой стране.

В свою очередь Иван Корчок поблагодарил за возможность встречи и поздравил его с предстоящим юбилеем Независимости. Глава МИД Словакии от имени руководства страны высоко оценил лидерство Токаева в деле модернизации Казахстана, повышения благосостояния народа и укрепления безопасности страны. В завершение встречи казахстанский лидер передал теплые пожелания лидеру Словакии Зузане Чапутовой, выразив надежду, что в следующем году она сможет совершить визит в Казахстан.

Напомним, по мнению Братиславы и Нур-Султана, обе страны обладают серьезным транзитным потенциалом. Через территории этих стран проходят сухопутные пути из Азии в Европу. В 2020 году взаимный товарооборот составил почти $ 70 млн.

Фото: akorda.kz

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