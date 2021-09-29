Казахстан и Киргизия впервые протестировали трансграничный документооборот между двумя странами

В рамках визита в Кыргызскую Республику, Багдат Мусин, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК встретился с Дастаном Догоевым, Заместителем Председателя Кабинета Министров – министром цифрового развития Кыргызской Республики. Стороны обсудили перспективы сотрудничества между странами, сообщает пресс-служба МЦРИАП РК.

Казахстанская сторона рассказала о проектах в сфере цифрового развития, реализованных в Казахстане и планах на будущее.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы партнерства в сфере связи и Интернет, а также сотрудничество Astana Hub и Парка высоких технологий Кыргызской Республики в области развития экосистемы стартапов, привлечения инвестиций, создания и предоставления акселерационных программ.

Сегодня впервые был протестирован первый трансграничный документооборот между двумя странами. Теперь госорганы и руководство двух стран могут вести официальную переписку в электронном режиме, подписывая с помощью ЭЦП.

В состав казахстанской делегации вошли представители ряда отечественных IT-компаний, которые предложили свои решения кыргызской стороне.

«Одной из основных задач, которая стоит перед нами – это продвижение и экспорт наших успешных проектов. Поэтому пригласил в поездку несколько технологических компаний. Некоторые из них продемонстрировали свои проекты и в результате проведенных переговоров договорились о пилоте своих решений в Кыргызской Республике», – сказал Багдат Мусин.

Также Багдат Мусин встретился с Уланом Ниязбековым, министром внутренних дел КР. Стороны обсудили вопрос по интеграции баз и обмену данных по транспортным средствам, которые находятся в угоне и внедрение цифровых решений, успешно применяющихся в Казахстане.

Вместе с тем МЦРИАП РК совместно с МВД КР проработает вопрос по интеграции баз и обмену данных по транспортным средствам, которые находятся в угоне.

Глава казахстанского ведомства провел двустороннюю встречу с Алымкадыром Бейшеналиевым, министром здравоохранения и социального развития КР.

Кыргызстанский минздрав выразил заинтересованность в казахстанском проекте по диагностике острого нарушения мозгового кровообращения на ранней стадии с помощью Искусственного интеллекта и использования его в больницах города Бишкек.

Фото: пресс-служба МЦРИАП РК