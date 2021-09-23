Казахстан готов организовать логистический хаб для гуманитарной помощи Афганистану

Казахстан готов предоставить логистическую помощь для транзита гуманитарных грузов в Афганистан. Об этом заявил в среду президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в выступлении на Генассамблее ООН. Видеовыступление Токаева было продемонстрировано в записи.

«Мы готовы предоставить логистическую платформу для гуманитарной помощи Афганистану и внести свой вклад [в оказание помощи]. Инициатива Казахстана заключается в том, чтобы создать региональный хаб в городе Алматы», — сказал он и выразил готовность сотрудничать с ООН, а также региональными организациями по данной проблеме.

По мнению казахстанского президента, ключом к стабильности Афганистана является экономическое развитие.

«Афганистан не угроза, а возможность. Если он будет един и стабилен, то может внести свой вклад в развитие центральноазиатского региона», — резюмировал Токаев.

Ранее в сентябре ООН организовала в Женеве донорскую конференцию для помощи Афганистану. Ее целью было собрать $ 606 млн для оказания поддержки нуждающимся жителям республики в следующие четыре месяца, однако итоговая сумма, которую страны мира обещали предоставить для гуманитарной помощи Афганистану, должна составить около $ 1,2 млрд.

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Фото: vlast.kz