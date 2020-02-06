Алматы
  1. Главная
  2. Новости
Finance.kz
Finance.kz
Сегодня, в 7:41

Казахстан экспортировал в США 15 млн баррелей нефти и нефтепродуктов в 2019 году

Казахстан в 2019 году поставила в США 15,3 млн баррелей нефти и нефтепродуктов, заняв второе место по поставкам в эту страну среди стран СНГ. Это следует из данных, опубликованных министерством энергетики США.

Первое место у России. В июне прошлого года Россия поставила США 16 млн баррелей, в июле – 15,2 млн, в августе – 19 млн, в сентябре – 14,2 млн. По сравнению с октябрем в ноябре цифра снизилась на 1,7 млн до 19,2 млн.

Экспорт энергоносителей в США в 2019 году стал рекордным для Казахстана за все время. Рекордными для Казахстана были 2010 и 2018 года. В 2010 году Казахстан поставил 12,7 млн, в 2018 году Казахстан поставил - 12,9 млн баррелей нефти и нефтепродуктов.

Другие новости по темам:
НефтьКазахстанСША
Finance.kz
Finance.kz
Казахстан вошел в топ-20 стран в мире по золотым запасам
Казахстан вошел в топ-20 стран в мире по золотым запасам
Портфель золота в составе золотовалютных резервов по итогам 2019 года составил 387 тонн или порядка 19 млрд долларов США. Об этом сообщил Национальный банк.
Сегодня, в 10:38
Жанат Жахметова назначена вице-министром энергетики РК
Жанат Жахметова назначена вице-министром энергетики РК
Постановлением Правительства РК от 05 февраля 2020 года Жахметова Жанат Зарубековна назначена на должность вице-министра энергетики Республики Казахстан.
Сегодня, в 10:33
«В 2020 году при исчислении индивидуального подоходного налога с доходов физического лица, налоговые вычеты на обучение и для многодетной семьи не применимы»
«В 2020 году при исчислении индивидуального подоходного налога с доходов физического лица, налоговые вычеты на обучение и для многодетной семьи не применимы»
В соответствии со статьей 33 Закона Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет»
Сегодня, в 10:27
Последние новости
Компания месяца
Fingramota.kz
Fingramota.kz - повышение финансовой грамотности населения