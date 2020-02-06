Казахстан экспортировал в США 15 млн баррелей нефти и нефтепродуктов в 2019 году

Казахстан в 2019 году поставила в США 15,3 млн баррелей нефти и нефтепродуктов, заняв второе место по поставкам в эту страну среди стран СНГ. Это следует из данных, опубликованных министерством энергетики США.

Первое место у России. В июне прошлого года Россия поставила США 16 млн баррелей, в июле – 15,2 млн, в августе – 19 млн, в сентябре – 14,2 млн. По сравнению с октябрем в ноябре цифра снизилась на 1,7 млн до 19,2 млн.

Экспорт энергоносителей в США в 2019 году стал рекордным для Казахстана за все время. Рекордными для Казахстана были 2010 и 2018 года. В 2010 году Казахстан поставил 12,7 млн, в 2018 году Казахстан поставил - 12,9 млн баррелей нефти и нефтепродуктов.