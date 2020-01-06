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Сегодня, в 6:00

«Казахфильм» и два аэропорта убрали с продажи

«Казахфильм» и два аэропорта убрали с продажи, сообщает «Хабар 24». 

Правительство Казахстана передумало продавать «Казахфильм» и два аэропорта в Шымкенте и Петропавловске. Министерство национальной экономики подготовило проект постановления. Ведомство предлагает исключить эти объекты из списка приватизации. 

Согласно информации государственного реестра, планировалось выставить на торги почти пятидесятипроцентную долю  «Казахфильма».  

Воздушную гавань Петропавловска тоже хотели, правда, полностью передать в конкурентную среду. Вместе с ней, исключат из перечня приватизации и аэропорт Шымкента, поскольку его уже должны передать в коммунальную собственность города. 

Отметим, что обсуждения по этому поводу  будут проходит в течение двух недель. Окончательно решение в Кабмине примут до 17 января

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