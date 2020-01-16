«КазАгроФинанс» передал аграриям почти 50 тысяч единиц сельхозтехники

При этом, в 2019 году компания помогла казахстанским фермерам на выгодных условиях приобрести 5,9 тысяч новеньких тракторов, комбайнов, сеялок и посевных комплексов, сообщает пресс-служба МСХ РК.

АО «КазАгроФинанс» в конце прошлого года исполнилось 20 лет. Компания была создана в соответствии с правительственным постановлением 28 декабря 1999 года при АО «НУХ «КазАгро», единственным акционером которого, в свою очередь, является Министерство сельского хозяйства РК. Основная миссия «КАФ» – оказание помощи фермерам в обновлении сельхозтехники при помощи доступного лизинга.

За 20 лет «КазАгроФинанс» профинансировал покупку почти 50 тысяч единиц новой сельхозтехники более чем на 602 млрд тенге. Сегодня компания является лидером на рынке лизинга для агропромышленного комплекса, ее доля в нем составляет 90% процентов.

В 2019 году акционерное общество передало сельхозтоваропроизводителям в лизинг 5 893 единицы техники, на 72% больше, чем в 2018 году. В частности, фермеры смогли на льготных условиях приобрести 540 комбайнов, 1 713 тракторов, 416 сеялок, 143 посевных комплекса и 3 081 единицу другой техники, всего на 99 млрд тенге.

Напомним, АО «КазАгроФинанс» предоставляет финансирование по двум источникам финансирования – под 17% и 9% годовых. При этом, ставка 17% годовых субсидируется государством в размере 10%, т.е. конечная ставка для аграриев составляет всего 7%. В свою очередь, ставка 9% – фиксированная и не субсидируется.

В зависимости от стоимости и вида техники срок финансирования составляет от 5 до 10 лет, первоначальный взнос – от 15% до 20%, а по некоторым специальным программам – от 0 до 10%.

При этом авансовый платеж может быть внесен лизингополучателем за счет собственных средств или за счет инвестсубсидий – государственных субсидий по возмещению части расходов при инвестиционных вложениях аграриев.