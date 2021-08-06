Kaz Minerals в I полугодии снизила производство меди на 2,3%

Крупный производитель меди в Казахстане компания Kaz Minerals снизила производство меди на 2,3% в первом полугодии 2021 года, сообщила компания в пятницу.

Kaz Minerals сообщила, что за шесть месяцев 2021 года произвела 150.300 тонн меди по сравнению с 153.800 тонн годом ранее.

Производство золота в первой половине 2021 года снизилось на 24% до 82.900 унций.

KAZ Minerals ведет операционную деятельность на рудниках Актогай в Восточном Казахстане и Бозшаколь в Павлодарской области, трех рудниках и обогатительных фабриках в Восточном Казахстане и медно-золотом руднике Бозымчак в Киргизии, владеет неразработанной Баимской медной площадью в России.