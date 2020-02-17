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Международный финансовый центр "Астана"
Международный финансовый центр "Астана"
Вчера, в 5:30

Катарский Al Rayan Bank откроет филиал на площадке МФЦА

Филиал катарского банка предполагает кредитовать бизнес и физлиц

Al Rayan Bank намерен открыть филиал в Казахстане, на площадке Международного финансового центра «Астана», сообщил 14 февраля министр торговли и индустрии Катара Али Бен Ахмад Аль Кауари.

«Al Rayan Bank  работает над открытием филиала на площадке МФЦА, этот филиал будет предлагать digital-банкинг. Надеемся, что они подпишут вскоре соглашение и начнут работу», – сказал Али Бен Ахмад Аль Кауари журналистам в кулуарах заседания казахстанско-катарской совместной комиссии на высоком уровне в столице Казахстана.

Эту информацию подтвердил руководитель департамента исламского финансирования МФЦА Алибек Нурбеков. По его словам, участники процесса по открытию дочерней структуры Al Rayan Bank сейчас находятся в процессе регистрации и получения лицензии.

«Это известный банк на Ближнем Востоке, который будет предоставлять услуги исламского финансирования. Он будет зарегистрирован на МФЦА и обслуживать наш регион, в первую очередь – Казахстан», – пояснил Нурбеков.

Он напомнил, что минимальное требование к капиталу, которое предъявляется при открытии банка в Казахстане, составляет $10 млн. По словам представителя МФЦА, предполагается, что дочка Al Rayan Bank займется финансированием проектов в приоритетных секторах экономики Казахстана, в частности – в сельском хозяйстве и горнорудном секторе.

При этом, продолжил представитель МФЦА, новый банк рассматривает возможность запуска продуктов для физических лиц.

«Есть цель создать банк, чтобы он тоже работал с потребителями, на розничном уровне», – заключил Нурбеков.

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