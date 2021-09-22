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В среду, в 13:14

Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Президентом ЕБРР Одиль Рено-Бассо

Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Президентом ЕБРР Одиль Рено-Бассо

В ходе встречи были обсуждены результаты деятельности Европейского банка реконструкции и развития в Казахстане и приоритеты дальнейшего сотрудничества.

В ходе встречи были обсуждены результаты деятельности Европейского банка реконструкции и развития в Казахстане и приоритеты дальнейшего сотрудничества, сообщает пресс-служба Ак орды.

Приветствуя Одиль Рено-Бассо, Касым-Жомарт Токаев отметил, что у них был очень продуктивный разговор во время онлайн-беседы в феврале, но ничто не может заменить настоящую встречу, которая позволит обменяться мнениями по вопросам сотрудничества Казахстана и ЕБРР.

Европейский банк реконструкции и развития является стратегическим партнером Казахстана. За годы сотрудничества банк инвестировал в нашу экономику более 8 миллиардов евро, реализовано около 300 проектов. Как мы знаем, в целом финансирование банка шло в различные отрасли, в особенности в сектор возобновляемых источников энергии. Мы рассчитываем на продолжение сотрудничества в сфере ВИЭ, также для нас очень важна реализация проектов в агропромышленном комплексе, – подчеркнул Глава государства.

В ходе встречи был рассмотрен широкий круг вопросов развития мировой экономики, включая пандемию коронавируса, нестабильность на финансовых и товарных рынках.

Президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо поделилась своим прогнозом роста мировой экономики и экономики Казахстана.

Фото: akorda.kz

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Касымжомарт ТокаевАкордаПрезидент РККазахстан
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