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Касым-Жомарт Токаев принял Председателя Великого Национального собрания Турции Мустафу Шентопа

Касым-Жомарт Токаев принял Председателя Великого Национального собрания Турции Мустафу Шентопа

Президент Казахстана принял Председателя Великого Национального собрания Турции Мустафу Шентопа.

Нур-Султан - 27 сентября 2021 года - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял Председателя Великого Национального собрания Турции Мустафу Шентопа, сообщает пресс-служба Ак орды.

Президент отметил важность развития сотрудничества между тюркоязычными государствами, несмотря на складывающуюся нестабильную обстановку в мире.

Никто не может точно предсказать, как будет складываться нестабильная ситуация в мире. Несмотря на это, отношения между нашими странами развиваются успешно. Сотрудничество Казахстана и Турции основывается на доверии и дружбе, – сказал Президент.

Отметив растущий авторитет Турции на международной арене, Касым-Жомарт Токаев выразил удовлетворение успехами братской страны. Кроме того, Глава государства высоко оценил перспективы дальнейшего двустороннего взаимодействия.

Мустафа Шентоп поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за возможность встречи в ходе его визита в Казахстан и передал приветствие Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Он также отметил, что отношения двух государств находятся на высоком уровне, несмотря на ограничения в возможности проведения личных встреч вследствие пандемии.

Надеемся, что на саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств, который состоится в ноябре в нашей стране, будет принят ряд важных решений, направленных на дальнейшее укрепление единства тюркского мира. Будем ожидать Вас на этом саммите, – сказал Председатель Великого Национального собрания Турции.

Фото: akorda.kz

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Касымжомарт ТокаевАкордаПрезидент РККазахстан
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