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Вчера, в 17:00

Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО «Казахтелеком» Куанышбека Есекеева

Глава государства заслушал отчет об основных итогах работы АО «Казахтелеком» в 2019 году, а также о реализации концепции «Smart Sity» и проекта «Smart Aqkol».

Кроме того, Куанышбек Ескеев проинформировал Президента о покупке «Казахтелекомом» акций компаний «Kcell» и «Tele2», мерах по интеграции их работы и реализации проекта мобильного сервиса.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд конкретных поручений. В частности, Глава государства заявил о необходимости обеспечить полный охват населенных пунктов страны мобильной связью, а сельских школ и медицинских пунктов – доступом к сети Интернет. Кроме того, Президент поручил не допустить повышения стоимости услуг связи.

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