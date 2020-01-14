Касым-Жомарт Токаев принял министра торговли и интеграции Бахыта Султанова

Бахыт Султанов доложил Главе государства об итогах работы министерства по таким ключевым направлениям деятельности, как развитие внутренней и внешней торговли, поддержка экспортеров, интеграционные процессы, защита внутреннего рынка от контрафактной продукции. Об этом сообщает пресс-служба Президента РК.

Министр сообщил Президенту, что на особом контроле его ведомства стоят вопросы ценообразования, стабилизации цен на социально значимые продукты питания. Разработан проект Дорожной карты, который определяет задачи центральных и местных исполнительных органов.

Дав в целом положительную оценку деятельности министерства, Касым-Жомарт Токаев поставил перед Бахытом Султановым конкретные задачи по насыщению внутреннего рынка отечественными товарами, стабилизации цен на социально значимые продукты питания, исключению необоснованного роста цен, посреднических схем и упрощению доступа казахстанских товаропроизводителей к потребителям. Стратегически важной задачей, стоящей перед министерством, является укрепление позиций государства в интеграционных процессах в рамках ЕАЭС путем конструктивного взаимодействия с партнерами по Союзу.