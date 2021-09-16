Kaspi.kz снова занял первое место в рейтинге крупнейших казахстанских торговых интернет-площадок

Kaspi.kz в четвёртый раз занял первое место в ренкинге крупнейших казахстанских торговых интернет-площадок: Top kz Retail E-Commerce 2021, сообщает Informburo.kz.

"Спасибо каждому нашему любимому клиенту и партнёру, что вы с нами! – прокомментировал глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе. – Уже более 10 миллионов казахстанцев пользуются полюбившимся всем суперприложением Kaspi.kz. Наша команда активно развивает интернет-магазин на Kaspi.kz, в ассортименте которого уже более одного миллиона самых разнообразных товаров. Большинство наших партнёров – это компании малого и среднего бизнеса. С одной стороны, мы предоставляем возможность нашим любимым клиентам делать выгодные покупки. С другой, помогаем партнёрам увеличивать продажи, развивать бизнес и вместе с нами вносить свой вклад в рост экономики Казахстана".

Ренкинг Top kz Retail E-Commerce ежегодно составляют деловой журнал Forbes Kazakhstan совместно с международной консалтинговой компанией Baker Tilly Kazakhstan. Это регулярный рейтинг казахстанских интернет-компаний по объёму выручки от онлайн-продаж.

По данным ещё одного исследования, которое провели международная компания PwC и ассоциация "Цифровой Казахстан", рынок электронной коммерции в Казахстане динамично развивается и в I полугодии 2021 года вырос на 116%, составив 426 миллиардов тенге. При этом покупатели всё чаще предпочитают делать покупки в маркетплейсах, на которых представлены товары от большого количества компаний.

По мнению авторов исследования, такие торговые площадки и маркетплейсы, как Kaspi.kz предоставляют преимущества не только для покупателей, но и создают новые возможности роста для казахстанских компаний. Подключение к маркетплейсам даёт доступ малому и среднему бизнесу к самым современных технологиям, новым онлайн-каналам продаж, большой клиентской базе, доставке и рекламе.

Фото: atpress.kz