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Finance.kz
Finance.kz
20.12.2019

Kaspi.kz опубликовал итоги 2019 года

АО «Kaspi.kz», акции которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи, опубликовало на KASE консолидированные финансовые результаты. В сообщении отмечено, что за 9 месяцев 2019 по сравнению с итогами 9 месяцев 2018 показатели компании достигли следующих значений:

  • доходы выросли на 34% и достигли 363,2 млрд тенге;
  • чистая прибыль выросла на 61,4% и достигла 134,8 млрд тенге;
  • рентабельность по чистой прибыли увеличилась с 30,8% до 37,1%;
  • количество активных пользователей мобильного приложения Kaspi.kz достигло 5,4 млн, увеличившись на 3 млн пользователей с 30 сентября 2018.

Председателем совета директоров и владельцем 32% AO «Kaspi.kz», которое управляет тремя платформами Payments, Marketplace и Fintech, интегрированных в мобильное приложение, является Вячеслав Ким. В состав группы также входит Kaspi Bank, который по итогам 6 месяцев 2019 стал третьим по размеру активов среди банков Казахстана. Чистая прибыль группы за первое полугодие выросла на 54% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, составив около $203 млн.

Акционерами АО «Kaspi.kz» также являются: Михаил Ломтадзе29%, Baring Vostok Funds – 35%, Goldman Sachs – 4%.

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