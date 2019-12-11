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Finance.kz
Finance.kz
11.12.2019

KASE отреагировало на новость о доступе конфидециальной информации

Настоящим Казахстанская фондовая биржа (KASE) информирует пользователей сайта kase.kz, что на данном сайте публикуется информация и документы, полученные от листинговых компаний и членов KASE в рамках раскрытия информации, установленного законодательством и внутренними документами KASE. 

Перечень документов и информации, подлежащих раскрытию, а также сроки и порядок такого раскрытия установлены законом Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" от 02 июля 2003 года № 461, нормативными правовыми актами уполномоченного органа и внутренними документами KASE "Листинговые правила" и "Положение о членстве". 

Внутренние документы KASE опубликованы на интернет-сайте KASE по адресу https://kase.kz/ru/kase_rules/ 

Дополнительно сообщаем, что в отношении информационных систем KASE, включая ее интернет-сайт и торгово-клиринговый комплекс, применяются все необходимые меры информационной безопасности. 

Техническая информация, публикуемая на сайте KASE, является открытой, и обеспечивает возможность подключения участников торгов к торговой системе. По всем вопросам относительно информации, публикуемой на сайте kase.kz, рекомендуем обращаться к KASE. Информация из иных источников может быть недостоверной или ложной.

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