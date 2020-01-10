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Сегодня, в 6:18

Капитализация Tesla превысила $89 млрд — это больше, чем рыночная стоимость Ford и General Motors вместе взятых

За последние три месяца акции Tesla выросли более чем вдвое.

  • 8 января 2020 года акции Tesla подорожали на 5%, до $492 за штуку. Капитализация компании превысила $89 млрд — это больше, чем рыночная стоимость крупнейших американских автопроизводителей Ford и General Motors вместе взятых: их капитализация составила $37 млрд и $50 млрд соответственно, пишет Reuters.
  • За последние три месяца акции Tesla выросли более чем вдвое, отмечает агентство. Причина — сильная финансовая отчётность компании в третьем квартале 2019 года и открытие первого завода в Китае. По данным Refinitiv, которые приводит Reuters, большинство аналитиков (13) рекомендовало «продавать» акции, 11 — «покупать», а девять аналитиков дали нейтральную рекомендацию.
  • Несмотря на капитализацию, продажи Tesla отстают от «традиционных» автопроизводителей, пишет издание. В 2019 году GM и Ford поставили по 2 млн автомобилей только в США, тогда как поставки Tesla должны составить 367,5 тысяч электромобилей по всему миру.
  • По данным на 19:14 по мск, акции Tesla на Nasdaq подешевели на 0,68% и стоят около $488,8 за штуку. Капитализация компании составляет $87,7 млрд.
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