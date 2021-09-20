Совокупная рыночная капитализация рынка стейблкоинов превысила $120 млрд. Более половины предложения (~$72 млрд) приходится на лидера сегмента — Tether (USDT), сообщает Forklog.com.

Аналитик Messari Райан Уоткинс объяснил стремительный рост сектора стабильных монет тем, что они являются «лучшим средством хранения и перемещения долларов США по всему миру».

По его словам, стейблкоины используют для перемещения капитала между биржами, в качестве залога на криптодеривативных платформах, в приложениях децентрализованных финансов, а также при трансграничных платежах. Во II квартале 2020 года объем транзакций с этими активами превысил $1,7 трлн — за 12 месяцев значение выросло в 14 раз.

Уоткинс отметил, что стейблкоины удобно принимать в качестве средства оплаты, поскольку для этого необходим только публичный адрес в блокчейне. Их инфраструктура работает без перерывов, позволяя при этом сохранить конфиденциальность.

Помимо этого, стейблкоины являются программируемыми активами, а значит разработчики могут создавать на их базе приложения.

Фото: brokertribunal.com