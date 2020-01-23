Если Tesla будет удерживать эту отметку в течение нескольких месяцев, ее руководитель Илон Маск получит право на крупную премию — с 2018 года его вознаграждение в Tesla привязано к финансовым показателям компании.



Капитализация автопроизводителя Tesla впервые достигла $100 млрд — отметки, при сохранении которой в течение нескольких месяцев СЕО компании Илон Маск сможет получить право на крупное вознаграждение, пишет Bloomberg.



На постторгах 21 января капитализация компании составила $100,1 млрд, цена одной акции — $555,1 (22 января показатели снизились до $98,6 млрд и $547,2). Агентство указывает, что котировки растут на фоне отчета о прибыли в третьем квартале 2019 года, а также из-за открытия завода в Китае.