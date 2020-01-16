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Сегодня, в 6:14

Калмуханбет Касымов назначен главой Службы государственной охраны(СГО)

Калмуханбет Касымов назначен главой Службы государственной охраны(СГО).

- Назначить Касымова Калмуханбета Нурмуханбетовича начальником Службы государственной охраны Республики Казахстан, - говорится в официальном сообщении, опубликованном на Акорде.

Указом Касым-Жомарта Токаева Касымов освобожден от должности помощника Президента – Секретаря Совета Безопасности Республики Казахстан.

В свою очередь, Джусипов Азимхан Алиханович освобожден от должности заместителя начальника Службы государственной охраны Казахстана.

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Ақ-Орда
Ақ-Орда
Калмуханбет Касымов назначен главой Службы государственной охраны(СГО)
Калмуханбет Касымов назначен главой Службы государственной охраны(СГО)
Калмуханбет Касымов получил новую должность. Он назначен начальником Службы государственной охраны Казахстана.
Сегодня, в 6:14
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