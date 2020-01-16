Калмуханбет Касымов назначен главой Службы государственной охраны(СГО).

Курс валют на 16 января: курс доллара - 379.7, курс евро - 422.53, российский рубль - 6.17

Курс валют на сегодня, на 16 января 2020 года в Казахстане: курс доллара - 379.7, курс евро - 422.53, российский рубль - 6.17