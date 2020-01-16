Калмуханбет Касымов назначен главой Службы государственной охраны(СГО)
Калмуханбет Касымов получил новую должность. Он назначен начальником Службы государственной охраны Казахстана.
Калмуханбет Касымов назначен главой Службы государственной охраны(СГО).
- Назначить Касымова Калмуханбета Нурмуханбетовича начальником Службы государственной охраны Республики Казахстан, - говорится в официальном сообщении, опубликованном на Акорде.
Указом Касым-Жомарта Токаева Касымов освобожден от должности помощника Президента – Секретаря Совета Безопасности Республики Казахстан.
В свою очередь, Джусипов Азимхан Алиханович освобожден от должности заместителя начальника Службы государственной охраны Казахстана.
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