Как подготовиться к онлайн-экзамену с прокторингом

Наступившая в мире пандемия коронавируса оказало значительное влияние на систему образования. Университеты были вынуждены перевести студентов в дистанционный формат обучения. Проверка полученных знаний также перешла в онлайн-формат. Прохождения экзаменов и тестов в режиме онлайн стали возможны благодаря технологии прокторинга. Проктор, как и на традиционном экзамене в аудитории, следит, чтобы студенты выполняли задания самостоятельно без помощи посторонних людей или дополнительных материалов.

Наблюдать за студентами в реальном времени с помощью веб-камеры может как специально назначенный человек (проктор), так и программа, которая ведет запись рабочего стола студента и фиксирует количество лиц в кадре, посторонние звуки, повороты головы, переходы на сторонние вкладки (автоматизированный прокторинг). Как правило, университеты прибегают в комбинированной модели: запись прохождения экзамена с замечаниями системы просматривает дополнительно просматривает человек и решает, были ли на самом деле нарушения. К сожалению, не существует единой системы сдачи экзаменов в онлайн-формате. Каждый университет сам выбирает как проводить онлайн-сессию и какую систему прокторинга использовать. К примеру, один из крупнейших вузов Казахстана, Казахский национальный университет имени Аль-Фараби, во время пандемии в проведении онлайн-сессии использовал отечественное решение — систему дистанционного обучения и прокторинга Oqylyq.kz. C помощью данной системы университет провел около 150 тыс. дистанционных экзаменов. Программа самостоятельно верифицирует личность учащегося, следит за его поведением, направлением взгляда, анализирует звуки в комнате, фиксирует и записывает нарушения на видео.

Не всем студентам удается адаптироваться под новые условия обучения и перестроиться на сдачу экзаменов и тестов в дистанционном формате. В данной статье, мы расскажем как подготовиться к онлайн-экзаменам.

За несколько дней до экзамена:

1) Подготовить и проверить компьютер

Для успешного прохождения экзамена/тестирования в системе прокторинга вам нужен исправный ПК или ноутбук. Как правило, современные системы работают на Windows 7/8/8.1/10 и macOS версии 10.10 и выше.

На устройстве должен быть установлен браузер Google Chrome, Firefox Mozilla, Yandex, Opera последней версии. Некоторые системы как Examus, Aero Proctoring требуют установки расширения для работы в браузере. Oqylyq.kz в свою очередь работает без установки каких-либо расширений.

Также на вашем комьютере/ноутбуке должна быть рабочая веб-камера и микрофон, а также наличие стабильного интернет-соединения со скоростью передачи данных не менее 1 Мбит/с.

2) Подготовить комнату

Во время экзамена в вашей комнате/помещение должна быть хорошо освещена для того, чтобы система могла распознать ваше лицо во время идентификации. Также желательно чтобы вы находились в тихом помещении, так как система может зафиксировать посторонний шум как нарушение. Запрещено нахождение посторонних лиц — система прокторинга мгновенно фиксирует наличие посторонних лиц в кадре.

3) Осуществить предварительную проверку

Настройки компьютера необходимо провести заранее, как минимум за 24 часа до экзамена. Это необходимо сделать для того, чтобы у вас было время обратиться в техподдержку или заменить компьютер.

Перед экзаменом:

1) Еще раз все проверить

Не ленитесь перестраховаться и еще раз проверить исправность и настройки компьютера и устройств. Если вы живете с другими людьми предупредите их об экзамене и попросите не входить в комнату в это время. Если вы используете с ними общий Wi-Fi постарайтесь минимизировать их влияние на скорость интернета на время экзамена. Отчистите ваше рабочее место от сторонних предметов, чтобы не вызывать подозрение у проверяющего.

2) Постарайтесь не волноваться

Помните, что все ситуации на которые Вы не можете повлиять будут рассматриваться с позиции здравого смысла и рационального подхода. К примеру, если вы уронили ручку и наклонились ее поднять, проктор не будет фиксировать это как нарушение. Если вы тщательно готовились, то вы в любом случае сдадите экзамен как с прокторингом, так и без него.

3) Не беспокоиться о безопасности данных

4) Вы знаете как связаться с техподдержкой

В случае возникновения технических проблем, вы можете связаться с сотрудниками техподдержки по средствам телефонного звонка, email, или мессенджеров Whatsapp и Telegram. Хотя большинство техпроблем можно решить самостоятельно посетив страницу «часто задаваемых вопросов» на сайте компании которая предоставляет систему прокторинга.