Как казахстанский рынок экспорта восстанавливается после пандемии

Среди поставляемых за рубеж товаров наиболее популярна продукция нефтехимической промышленности, на которую приходится 56,8% от всего объема экспорта. Вторая по востребованности – продукция металлургии – 6,6%, на третьем месте – продукция сельскохозяйственной отрасли – 3%. Лидерство этих трех сегментов сохранятся последние 7 лет. Хотя в последние годы в других отраслях также отмечается рост поставок. «Курсив» и KPMG рассказывают, как устроен рынок экспорта, как его изменила пандемия и что будет дальше.

Так, машиностроение увеличило экспортную продукцию с 2014 по 2020 год с $618,2 до $847,8 млн. Экспорт товаров строительной отрасли за этот период вырос почти в два раза за счет увеличения объемов производства портландцемента. Фармацевтическая отрасль увеличила объемы экспорта в 2,7 раза, основной статьей в этом секторе стали лекарственные средства, используемые в терапевтических и профилактических целях.

В пищевой промышленности также отмечается положительная динамика экспортных поставок, однако, если в 2014–2020 гг. продукция пшеничной или пшенично-ржаной муки сохранила позицию самой популярной среди продукции пищевой промышленности, то по другим статьям отмечается смещение. Экспортные поставки подсолнечного масла резко увеличились с $3,9 до $75,4 млн; рапсового масла – с $5,8 до $39,5 млн; а экспорт сигарет, наоборот, упал с 93 до 51,1 млн тенге.

Как отмечают в АО «Центр развития торговой политики «QazTrade»» (компания-оператор мер господдержки экспортеров), потенциал отечественных производителей в перспективе ближайших лет оценивается по-разному.

«Если учитывать текущие мировые тенденции в сторону «зеленой экономики» и политики декарбонизации, очевидно, что экспорт продукции нефтехимических и ,возможно, даже металлургических отраслей Казахстана будет иметь тенденцию к снижению. Но, учитывая последние тренды в Европе и Китае, прежде всего, энергетический кризис и рост цен на сырьевую продукцию, то можно сказать, что потенциал казахстанских производителей нефтехимической промышленности не исчерпан и будет расти», – считает генеральный директор QazTrade Азамат Аскарулы. Кроме того, эксперт отмечает, что «этот эффект будет иметь кратковременный характер, куда важнее для нас долгосрочная перспектива по наращиванию экспортных поставок».

Международным аналитическим агентством Fitch Solutions были определены области роста, стагнации и спада по различным сырьевым товарам на 20-летнем горизонте.

Среди наибольшего и среднего потенциала роста на ближайшие 20 лет будут обладать товары следующих отраслей:

Металлургическая отрасль – медь, никель, алюминий, литий, кобальт, олово, металлопрокат.

Пищевая промышленность – мясо, рыба, фрукты и овощи, пшеница и рис, холопок, пальмовое масло, кофе.

Нефтехимическая отрасль – перспективным здесь будет экспорт газа.

Значительная часть товаров, указанных в списке Fitch Solutions, производится в Казахстане. И если с нефтехимической и металлургической отраслями все понятно, то пищевая промышленность имеет наибольший интерес, который не в полной мере нарастил экспортные возможности.

География экспорта

Казахстан в сфере торговли изначально придерживался максимальной открытости. Страна глубоко интегрирована в глобальную торгово-экономическую систему и более 90% торговли РК приходится на страны-члены ВТО.

Несмотря на карантинные ограничения, которые до сих пор затрагивают вопросы торговли, страна продолжает поддерживать торговые отношения не только со странами ЕАЭС, но с дальним зарубежьем. Так, по итогам января – августа 2021 года Казахстан на 11,8% увеличил экспорт в страны дальнего зарубежья, в денежном выражении он составил $29,6 млрд. Больше всего экспорт увеличился в Нидерланды, Сингапур и Италию — на 46,3%, в 39 раз и 11,5% соответственно.

Что касается ближайшего будущего казахстанского экспорта, то ситуация во многом зависит от направлений постковидного развития мировой экономики и функционирования международных цепочек поставок.

2020 год сильно повлиял на экспортные поставки казахстанской продукции. Объемы экспорта за 8 месяцев 2019/2020 года упали на 14,6%. Больше всего экспорт «просел» в продукциях нефтехимической (-21%), деревообрабатывающей (-46,9%), легкой (-40,2%) и машиностроительной (-21,1%) отраслях.

К сентябрю 2021 года объемы экспорта почти восстановились до предпандемийного периода, составив $37,4 млрд. Среди отраслей, которые внесли наибольший вклад в восстановление, отметились машиностроительная (+135,3%), металлургическая (+26,0%), легкая (+16,3%) и фармацевтическая (+12,2%).

Наибольшая экспортная активность в краткосрочном периоде будет, скорее всего, наблюдаться в традиционных отраслях – металлургической и нефтехимической, а в долгосрочной перспективе – в сельскохозяйственном секторе.

Как считает гендиректор QazTrade Азамат Аскарулы, экспорт – это «качественно выстроенная экосистема, которая состоит из инструментов развития и продвижения инфраструктуры за рубежом. И в этой системе бизнес играет ключевую роль».

По словам Аскарулы, за время функционирования министерством торговли сформирована экосистема развития и продвижения экспорта, основанная на взаимодействии МТИ РК, как основного проводника государственной политики в сфере развития и продвижения несырьевого экспорта, с отраслевыми министерствами (МИИР, МСХ, МЦРИАП, МИД), а также институтами развития.

В Казахстане насчитывается более 20 инструментов финансовой и нефинансовой поддержки, которая позволяет открыть возможности расширения продаж на внешние рынки для отечественного бизнеса.

Одной из наиболее востребованных мер стал запуск экспортного акселератора – проактивной программы, направленной на взращивание экспортных компетенций с ориентиром на конкретные отрасли и экспортные рынки. Программа реализуется при консультационной поддержке KPMG в Центральной Азии.

В 2021 году для участия в акселераторе отобраны 100 компаний пищевой, легкой, химической, машиностроительной промышленности и поставщики услуг. Все они «прокачиваются» на экспорт на рынки Китая, России, Ближнего Востока и Центральной Азии.

Источник: Kursiv.kz