Как изменятся процедуры реализации проектов ГЧП

С 10 января 2020 года вступил в силу приказ министра национальной экономики РК от 19 декабря 2019 года № 95 «О внесении изменений и дополнений в некоторые приказы министерства национальной экономики Республики Казахстан».

Приказ содержит ряд поправок в сфере регулирования процедур планирования и реализации проектов государственно-частного партнерства, выработанные в результате анализа правоприменительной практики по реализуемым в Казахстане проектам ГЧП. Об этом сообщила пресс-служба АО «Казахстанский центр ГЧП».

Прежде всего, внесены изменения, направленные на повышение качества проектов государственно-частного партнерства. Введена приоритизация проектов ГЧП: в первую очередь рассматриваются к реализации проекты, обеспечивающие базовые потребности населения, решающие насущные проблемы (PeopleFirst).

«Например, для большей объективности все проекты будут разрабатываться с обязательным созданием межведомственной проектной группы, в процесс согласования вовлечены местные уполномоченные органы по исполнению бюджета. При этом отраслевые заключения теперь должны содержать конкретное положительное или отрицательное резюме и обязательно должны быть выданы вновь, если в конкурсную документацию или бизнес-план вносятся изменения», – говорится в информации.

При определении стоимости создания объекта государственно-частного партнерства необходимо использовать нормативные документы РК по ценообразованию в строительстве. А индексация компенсации инвестиционных затрат по проекту ГЧП в связи с инфляцией исключена.

Введен запрет на внесение изменений в договор ГЧП, которые позволили бы частному партнеру не осуществлять эксплуатацию созданного или модернизированного им объекта ГЧП, что обеспечит более высокий уровень качества услуг для населения.

Ряд поправок направлен на совершенствование системы сбора и обработки информации по проектам: в части формирования Единой базы проектов ГЧП, уточнения процедуры оценки реализации проектов ГЧП, оказания услуг инвесторам по принципу «одного окна», обязательной регистрации дополнительных соглашений к договорам ГЧП.

Внесены также иные поправки. С полным текстом документа можно ознакомится здесь.