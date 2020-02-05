Как изменится рынок потребкредитования – Нацбанк

Председатель Национального банка Казахстана Ерболат Досаев рассказал о перспективах рынка потребительского кредитования в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2019 году рост портфеля потребительских кредитов банков второго уровня составил почти 27%. Данный сегмент остается пока лидером по кредитованию по сравнению с корпоративным сектором. Для предотвращения возможного перекоса и перегрева рынка потребительского кредитования по поручению Президента страны в прошлом году был принят ряд мер регуляторного характера, в ом числе, на законодательном уровне. Были повышены требования к капиталу банков, которые занимаются потребительским кредитованием, введены запреты на начисление штрафов и комиссий при просрочке займов свыше 90 дней, запрет на предоставление займов гражданам ниже прожиточного минимума», - сообщил Ерболат Досаев на брифинге в Алматы.