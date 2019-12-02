Как фильм "Ирландец" может помочь Netflix выиграть стриминговые войны
Большая ставка Netflix на Мартина Скорсезе может окупиться.
Большая ставка Netflix на Мартина Скорсезе может окупиться.
«Ирландец» официально вышел на стриминговую платформу в среду утром после ограниченного показа в кинотеатрах. В фильме длительностью почти четыре часа снимались такие легенды кинематографа, как Роберт Де Ниро, Аль Пачино и Джо Пеши, и это самая крупная инвестиция в кино для Netflix с заявленными затратами на производство более 160 миллионов долларов США.
Netflix, который обычно не делится данными о зрителях, отказался предоставлять кассовые сборы с фильмов, просмотр которых проходит в ограниченном количестве. Но в отчетах говорится, что небольшой дебют фильма принес около 350 000 долларов с продажи билетов на выходных.
Со слухами о получении статуэтки "Оскар", «Ирландец» должен помочь превратить Netflix в достойного соперника, когда дело доходит до производства отмеченного наградами контента. Netflix определенно находится в лучшем положении по сравнению с такими новичками, как Disney + и Apple TV +, поскольку гонка за оригинальными программами накаляется.
Это также еще один признак изменения потребительских предпочтений, поскольку все больше и больше зрителей предпочитают смотреть контент, не выходя из дома, вместо похода в кинотеатр. По последним данным Comscore, продажи билетов в кинотеатры снизились более чем на 7% с 2018 года.
Wall Street также выглядит оптимистично на пути Netflix к славе Оскара.
Аналитики JP Morgan утверждают, что фильм стал игрой на повышение для акций потокового гиганта.
Акции Netflix уступили рынку, упав до 231 доллара за акцию в сентябре, так как конкуренция на рынке потокового видео усилилась, но инвесторы не отказались от акций; он закрылся на уровне $314 за акцию в пятницу.