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Finance.kz
Finance.kz
02.12.2019

Как фильм "Ирландец" может помочь Netflix выиграть стриминговые войны

Большая ставка Netflix на Мартина Скорсезе может окупиться.

«Ирландец» официально вышел на стриминговую платформу в среду утром после ограниченного показа в кинотеатрах. В фильме длительностью почти четыре часа снимались такие легенды кинематографа, как Роберт Де Ниро, Аль Пачино и Джо Пеши, и это самая крупная инвестиция в кино для Netflix с заявленными затратами на производство более 160 миллионов долларов США.

Netflix, который обычно не делится данными о зрителях, отказался предоставлять кассовые сборы с фильмов, просмотр которых проходит в ограниченном количестве. Но в отчетах говорится, что небольшой дебют фильма принес около 350 000 долларов с продажи билетов на выходных.

Со слухами о получении статуэтки "Оскар",  «Ирландец» должен помочь превратить Netflix в достойного соперника, когда дело доходит до производства отмеченного наградами контента. Netflix определенно находится в лучшем положении по сравнению с такими новичками, как Disney + и Apple TV +, поскольку гонка за оригинальными программами накаляется.

Это также еще один признак изменения потребительских предпочтений, поскольку все больше и больше зрителей предпочитают смотреть контент, не выходя из дома, вместо похода в кинотеатр. По последним данным Comscore, продажи билетов в кинотеатры снизились более чем на 7% с 2018 года.

Wall Street также выглядит оптимистично на пути Netflix к славе Оскара.

Аналитики JP Morgan утверждают, что фильм стал игрой на повышение для акций потокового гиганта. 

Акции Netflix уступили рынку, упав до 231 доллара за акцию в сентябре, так как конкуренция на рынке потокового видео усилилась, но инвесторы не отказались от акций; он закрылся на уровне $314 за акцию в пятницу.

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