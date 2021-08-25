Качество кредитного портфеля казахстанских банков повысилось до рекордного со времён нулевых уровня: доля токсичных займов упала ниже 5%

Банки РК ведут настоящую войну за качество ссудного портфеля. Всего за месяц объёмы токсичных кредитов с просрочкой платежей свыше 90 дней (NPL 90+) сократились сразу на треть, или на 400,4 млрд тг, до лишь 800,1 млрд тг к июлю текущего года.

В последние годы политика регулятора, как и в целом ужесточившаяся конкуренция в банковском секторе, вычистила и проредила ряды БВУ РК. Ненадёжные банки с некачественными портфелями сошли с дистанции, оставшиеся игроки укрупняются и усиливают позиции.

Стремительное улучшение ситуации в целом по сектору в основном обеспечил один фининститут: Jusan Bank всего за месяц сократил объём просроченной задолженности NPL 90+ сразу на 361,4 млрд тг, до 76,2 млрд тг. Банк ведёт планомерную политику роста показателей, включая качество ссудного портфеля, и последовательно избавляется от токсичного «наследия» Цеснабанка, правопреемником которого является.

Напомним: высокий уровень «плохих» кредитов в портфеле Jusan Bank был обусловлен «историческими» займами, тянущимися со времён печально известного Цеснабанка, в портфеле активов которого они занимали более 90%, и наступлением периода погашения по ним. Для покрытия NPL 90+ Jusan Bank сформировал достаточный размер резервов, за счёт которых в июне и была урегулирована проблемная задолженность в таком рекордном объёме. В результате уровень токсичных займов Jusan Bank по итогам первого полугодия составил лишь 17,28% — в 2,5 раза меньше аналогичного показателя на начало года.

Стоит отметить: в июне текущего года агентство Moody's впервые присвоило АО «First Heartland Jusan Bank» рейтинги: долгосрочный и краткосрочный рейтинги по депозитам в иностранной и национальной валютах — на уровне «B1», рейтинг по депозитам по национальной шкале — на уровне «Ваа3.kz». Прогноз по рейтингам — «Стабильный». Позитивная оценка Moody's основана на сильной базе капитала банка и хорошем уровне ликвидных активов. Запас ликвидных активов составляет около 60% от совокупных консолидированных активов банка, а отношение капитала к активам, взвешенным с учётом риска — около 29%.

Показательно, что ещё два БВУ, вошедшие в тройку лидеров по сокращению NPL 90+, это ForteBank и Halyk Bank: минус 5,1 млрд и минус 3,9 млрд тг соответственно.

Эти банки в своё время также проводили масштабные чистки портфелей, избавляясь от некачественных активов фининститутов, правопреемниками которых стали. Так, ForteBank ещё в 2015 году включил в себя Альянс Банк и Темiр Банк, а Halyk Bank в 2018 году поглотил Казкоммерцбанк, на котором лежало «токсичное наследие» ранее также поглощённого им БТА Банка.

По этой же дороге укрупнения и усиления позиций идёт и Jusan Bank. Так, 6 сентября текущего года к БВУ присоединится выкупленный им АТФБанк. Новый фининститут, таким образом, займёт порядка 6% кредитного рынка РК и более 8% совокупных активов банковского сектора. На рынке вкладов Jusan Bank займёт более 6%. Заметим, ссудный портфель находящегося в процессе слияния АТФБанка вопросов не вызывает: доля NPL 90+ составляет в нём всего 5,7%, против 7,2% год назад, при максимально допускаемых регулятором 10%.

C учётом этой ситуации ещё в начале года регулятор присвоил Jusan Bank статус потенциально системно значимого банка.

Стоит упомянуть, что помимо работающих банков, улучшивших качество займов, ещё на 22,6 млрд тг «плохих» кредитов совокупный ссудный портфель БВУ РК сократился за счёт ликвидации Capital Bank Kazakhstan, в портфеле которого доля NPL 90+ составляла более 88%.

В целом совместная работа банков и регулятора показывает впечатляющие результаты: доля NPL 90+ в общем объёме займов БВУ РК по итогам первого полугодия текущего года составляет лишь 4,8% — такого показателя в стране не наблюдалось со времён до кризиса 2008 года, а в прошедшее десятилетие показатели стабильно держались на значительно более пессимистичном уровне, достигая в 2014 году трети портфеля.

Фото: plusworld.ru