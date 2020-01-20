К началу сезона строительства дорожники должны заготовить 70% материалов

В Казахстане продолжается подготовка к строительно-дорожному сезону. До апреля этого года компании, реализующие автодорожные проекты в нашей стране, обязаны иметь 70% запасов материала от годовой потребности строительства.

Всего в 2020 году строительными работами планируется охватить 4 тыс.км автомобильных дорог. Для этих целей дорожникам будет необходимо 27 млн. тонн щебня, 50,5 тыс. кубических метров железо-бетонных изделий, 644 тыс.тонн цемента и 400 тыс.тонн горюче-смазочных материалов.

Основного материала для строительства дорожного покрытия – битума, по подсчетам специалистов, потребуется 984 тыс.тонн, учитывая ремонт на автомобильных дорогах областного и районного значений, а также улицах городов страны. Таким образом, потребность республиканской сети составит 524 тыс. тонн битума, местной сети - 460 тыс. тонн нефтепродукта. На данный момент подготовительные работы уже идут полным ходом. Дорожные компании намерены не отставать от графика заготовки материалов.

Стоит отметить, что на реализуемых проектах в пик строительного сезона планируется задействовать 10 тыс. единиц дорожно-строительной техники, 77 дробильных установок, 57 бетонных и 87 асфальтобетонных заводов. Всего в автодорожной отрасли в 2020 году будет трудиться порядка 100 тысяч человек.