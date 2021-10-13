К 2040 году Coca-Cola HBC планирует достичь углеродной нейтральности

Coca-Cola HBC AG (Coca-Cola Hellenic Bottling Company AG), ведущая компания по производству и дистрибуции напитков The Coca-Cola Co, объявила о намерении достичь углеродной нейтральности к 2040 году, говорится в пресс-релизе компании.

"Этот процесс затронет все этапы, от поставок и производства по всему жизненному циклу товаров до утилизации упаковки", - уточняет компания.

Как отмечается, для достижения поставленной цели компания планирует к 2025 году инвестировать 250 млн евро в инициативы по сокращению уровня выбросов. Кроме того, продолжится декарбонизация производства за счет полного перехода на возобновляемые и низкоуглеродные источники электроэнергии, ускорится переход на замкнутый цикл производства упаковки с более низким углеродным следом за счет увеличения использования вторичного ПЭТ, внедрения безупаковочных решений и упаковки многократного использования, отказа от пластика во вторичной упаковке.

Компания также планирует перейти на энергоэффективное и озонобезопасное холодильное оборудование в розничных торговых точках, сократить уровень выбросов, образующихся в результате использования сельскохозяйственных ингредиентов для производства продукции. Намечены и другие меры.

Coca-Cola HBC AG работает в 28 странах и обслуживает население численностью 595 млн человек.